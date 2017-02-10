Karaosmanoğlu: Cumhuriyet rejimini 1923 yılında seçtik

Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği’ni makamında ağırlaşan Karaosmanoğlu, “Türkiye, Cumhuriyet rejimini 1923’te seçmiştir” hatırlatmasını bir kez daha yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş ve yönetimiyle bir araya geldi. Kartepe ilçesine yapılan ve devam eden projelerin de görüşüldüğü birliktelikte Başkan Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Nisan ayında halk oylamasına çıkacağını ifade ederek, “Sizlerin de takip ettiği gibi referandumun rejimle alakası yoktur. Unutulmamalı ki, Cumhuriyet rejimini 1923’te seçtik” dedi.