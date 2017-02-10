Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş ve yönetimiyle bir araya geldi. Kartepe ilçesine yapılan ve devam eden projelerin de görüşüldüğü birliktelikte Başkan Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Nisan ayında halk oylamasına çıkacağını ifade ederek, “Sizlerin de takip ettiği gibi referandumun rejimle alakası yoktur. Unutulmamalı ki, Cumhuriyet rejimini 1923’te seçtik” dedi.
- BIST 88.941
- Altın 144,733
- Dolar 3,6737
- Euro 3,9098
- Kocaeli : 4 °C
- İstanbul : 5 °C
- Sakarya : 4 °C
- Gebze'de minibüs ile halk otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!
- Ali Keten: Van’ı bir yenersek!
- Yıldız: Kimsenin şüphesi olmasın
- Van’ın sahasında bileği 1 kez büküldü
- Körfez Motorize Zabıta ekipleri göz açtırmıyor
- 12 işyerini soyan 3 kişi adliyede
- Deplasmanda 6. galibiyet peşindeyiz
- Tüm emekçiler "HAYIR" demeli
- 2. Amatör Küme Futbol Ligi başlıyor
- Muhtarlar sigarayı bıraktı
- Zirvenin kalbi Körfez’de atacak
- Süper B’de 20. hafta heyecanı
- FETÖ'den tutuklanan ev hanımı serbest kaldı
- Karaosmanoğlu: Cumhuriyet rejimini 1923 yılında seçtik
Karaosmanoğlu: Cumhuriyet rejimini 1923 yılında seçtik
Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği’ni makamında ağırlaşan Karaosmanoğlu, “Türkiye, Cumhuriyet rejimini 1923’te seçmiştir” hatırlatmasını bir kez daha yaptı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Muhtarlar sigarayı bıraktıBüyükşehir, sigarayı bırakarak dumansız hava sahasına katkı sunan muhtarlara tebrik mahiyetinde check-up hediye etti
Karaosmanoğlu: Cumhuriyet rejimini 1923 yılında seçtikKartepe Mevcut Muhtarlar Derneği’ni makamında ağırlaşan Karaosmanoğlu, “Türkiye, Cumhuriyet rejimini 1923’te seçmiştir” hatırlatmasını bir kez daha yaptı.
Kılıç, emeklilik sistemini eleştirdiTürkiye Emekliler Derneği (TÜED) Gölcük Şubesi Başkanı Ali Osman Kılıç, 2017 bütçesi ve emeklilere yansıması konusunda bilgi verdi.
Elektrik faturanızı öderken dikkat!Kocaeli, Gebze, Bolu, Düzce ve Sakarya’da önemli bir deneyime sahip olan ve tüm Türkiye’de 1,6 milyon abonesi bulunan Sepaş Enerji, yetkili olmayan fatura ödeme merkezleriyle ilgili tüketicileri uyardı.
Gölcük, 18 ay sonra çarşısına kavuşacakGölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında inşaatına başlanılan Yeni Sanayi Sitesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip etti.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim