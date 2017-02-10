  • BIST 88.941
  • Altın 144,733
  • Dolar 3,6737
  • Euro 3,9098
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 4 °C

Karaosmanoğlu: Cumhuriyet rejimini 1923 yılında seçtik

»
Karaosmanoğlu: Cumhuriyet rejimini 1923 yılında seçtik
Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği’ni makamında ağırlaşan Karaosmanoğlu, “Türkiye, Cumhuriyet rejimini 1923’te seçmiştir” hatırlatmasını bir kez daha yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş ve yönetimiyle bir araya geldi. Kartepe ilçesine yapılan ve devam eden projelerin de görüşüldüğü birliktelikte Başkan Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Nisan ayında halk oylamasına çıkacağını ifade ederek, “Sizlerin de takip ettiği gibi referandumun rejimle alakası yoktur. Unutulmamalı ki, Cumhuriyet rejimini 1923’te seçtik” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'nin trafikteki araç sayısı 350 bini aştı!10 Şubat 2017 Cuma 09:45
  • Kocaeli'de 2 bakanlı kongre10 Şubat 2017 Cuma 09:22
  • İzmit Belediyesi'nden kiralık yerler10 Şubat 2017 Cuma 08:37
  • MHP'li Çakıroğlu'nun adını caddeye verdiler!10 Şubat 2017 Cuma 08:03
  • 65 yaş üstünü ücretsiz taşımak bir türlü sindirilemedi09 Şubat 2017 Perşembe 17:15
  • Saçmalar şahine isabet etti09 Şubat 2017 Perşembe 15:14
  • İren: Konut işini özel sektör yapmalı09 Şubat 2017 Perşembe 15:07
  • Avrasya Tünelini bisikletle geçen genç para cezasına çarptırıldı09 Şubat 2017 Perşembe 15:01
  • M.Ali Paşa Gençlik Merkezinin temeli atıldı09 Şubat 2017 Perşembe 14:57
  • Büyükşehir’de şube müdürleri değişti!09 Şubat 2017 Perşembe 14:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim