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Karaosmanoğlu, EDOK Komutanı’nı ağırladı

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Karaosmanoğlu, EDOK Komutanı’nı ağırladı
İbrahim Karaosmanoğlu, EDOK Komutanı’nı ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Günün anısına Dalkıran’a hediye takdim eden Karaosmanoğlu, nazik ziyareti içinde ayrıca teşekkür etti.

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