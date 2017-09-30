İbrahim Karaosmanoğlu, EDOK Komutanı’nı ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Günün anısına Dalkıran’a hediye takdim eden Karaosmanoğlu, nazik ziyareti içinde ayrıca teşekkür etti.