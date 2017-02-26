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Karaosmanoğlu, fabrika yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret etti

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Karaosmanoğlu, fabrika yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret etti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, fabrika yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Makine Fabrikası yöneticileri ve çalışanlarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Makine ve kalıp imalatı yapılan fabrikada işçileriyle bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı ve Fabrika sahibi Sami Durmuşoğlu’ndan üretim hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İşçi alın terini dökmese, bu kent susuz kalır. Toprağa ektiğimiz tohumlar yeşermez. Yarınlarımız çölleşir. Ancak üreten kent büyür ve gelişir. Çocuklarımız aydınlık bir gelecekle kucaklaşır. Bizim de gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye bırakmaktır. Bu, hepimizin derdi olmalıdır. Ben sizlerin de aynı inancı taşıdığı kanaatindeyim. Bugüne kadar kentimiz için ülkemiz için ne yaptıysak, el birliğiyle yine daha güzel yarınlara uyanacağımıza inanıyorum" dedi.

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