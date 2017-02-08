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Karaosmanoğlu: Göğsümüzü kabartıyorsunuz

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Karaosmanoğlu: Göğsümüzü kabartıyorsunuz
Gebze Organize Sanayi bölgesinde 72 bin metrekare arazi üzerine kurulu ve 280 çalışanıyla ilaç üretimi gerçekleştiren Novartis Sandoz fabrikasını ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler göğsümüzü kabartıyorsunuz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Novartis Teknik Operasyonlar organizasyonuyla Gebze Organize Sanayi Bölgesinde, 72 bin metrekare arazi üzerine kurulu ve 280 çalışanıyla ilaç sektöründe üretim gerçekleştiren Sandoz Fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette, ülkemizdeki 500 büyük sanayi kuruluşunun 82’sinin şehrimizde bulunduğunu hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler de ülkemizin en önemli kimya ve ilaç fabrikalarından birisi olarak göğsümüzü kabartıyorsunuz” dedi.

 

40 MİLYON DOLAR İHRACAT KATKISI

Sandoz Fabrika Müdürü Yılmaz Mesut tarafından yapılan detaylı bir sunumla bilgilendirilen Başkan Karaosmanoğlu, fabrikanın üretim metodu ve ihracat rakamları üzerinde de bilgi sahibi oldu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AKP İlçe Başkanı Hasan Soba’nın da yer aldığı ziyarette, yıllık 5 milyar tablet kurulu kapasitesi ile dünyada önemli bir üretim merkezi durumunda ki Sandoz, Türkiye ekonomisine de yıllık ortalama 40 milyon dolar ihracat katkısı ile sektörün öncüleri arasında yer aldığı belirtildi.

 

“AMAÇ DÜNYANIN EN İYİ FABRİKASI OLMAK”

Fabrika’nın genel durumu hakkında sunum gerçekleştiren Yılmaz Mesut, “Gebze Fabrikamızda amacımız, çalışanlarımızın gelişimi ve sürekli iyileştirme odaklı yüksek performans göstermek ve alanında dünyanın en iyi fabrikası olmaktır” diye konuştu. Aldığı sunum ve fabrika alanındaki incelemelerinden sonra açıklamalarda bulunan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’mizde yaptığınız bu üretimin % 90’ını ihraç ederek hem bizim insanımızın, hem de dünyada milyonlarca kişinin sağlığına kavuşmasına vesile olmuş oluyorsunuz” diye konuştu.

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