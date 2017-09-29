Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, muhtarlar ve azalarla olan birlikteliklerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kocaeli'nin her ilçesinden vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında konuk eden Karaosmanoğlu, son olarak da Halıdere Mahallesi Muhtarı Ataman Akdeniz ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan ile azalarıyla buluştu. Her zaman milletin gönlüne girme hedefiyle hareket ettiklerini görüşmelerde vurgulayan Karaosmanoğlu, "Ülkemize ve milletimize hizmeti Hakk’a hizmet olarak görüyoruz. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine muhtarlarımızla birlikte ulaşacağız" dedi.
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Karaosmanoğlu, Halıdere ve Paşa’nın huhtarlarını konuk etti
Başkan Karaosmanoğlu, Halıdere Mahallesi Muhtarı Ataman Akdeniz ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan ile azalarını konuk etti
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