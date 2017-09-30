  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 16 °C

Karaosmanoğlu, Halıdere ve Paşa’nın muhtarlarını konuk etti

»
Karaosmanoğlu, Halıdere ve Paşa’nın muhtarlarını konuk etti
Başkan Karaosmanoğlu, Halıdere Mahallesi Muhtarı Ataman Akdeniz ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan ile azalarını konuk etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, muhtarlar ve azalarla olan birlikteliklerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kocaeli'nin her ilçesinden vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında konuk eden Karaosmanoğlu, son olarak da Halıdere Mahallesi Muhtarı Ataman Akdeniz ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan ile azalarıyla buluştu. Her zaman milletin gönlüne girme hedefiyle hareket ettiklerini görüşmelerde vurgulayan Karaosmanoğlu, "Ülkemize ve milletimize hizmeti Hakk’a hizmet olarak görüyoruz. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine muhtarlarımızla birlikte ulaşacağız" dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenci kulüpleri toplantısı yapıldı30 Eylül 2017 Cumartesi 11:23
  • Okullarda yasaklı gıdalara geçit yok!30 Eylül 2017 Cumartesi 10:44
  • Deniz ulaşımında %50 İNDİRİM!30 Eylül 2017 Cumartesi 10:31
  • NFK Kültür Merkezi’nde havalandırma sorunu29 Eylül 2017 Cuma 17:15
  • O gelenek tarihe karışıyor...29 Eylül 2017 Cuma 16:51
  • Başkan Üzülmez engellileri unutmadı29 Eylül 2017 Cuma 16:35
  • Öğrencilerinden anlamlı etkinlik29 Eylül 2017 Cuma 16:35
  • Karaosmanoğlu, Halıdere ve Paşa’nın huhtarlarını konuk etti29 Eylül 2017 Cuma 16:32
  • Doğan: Tepeköy’e önemli hizmetler yapıldı29 Eylül 2017 Cuma 16:31
  • Aksoy’dan Can’a ve Baran’a iade-i ziyaret29 Eylül 2017 Cuma 16:30
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim