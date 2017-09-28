Karaosmanoğlu, hekimleri takdir etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2006 yılında kurulan ve Paşadağ mevkiinde faaliyetlerini sürdüren Yuvacık Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Emre Özel ve yeni yönetimini makamında ağırladı

Her geçen yıl gelişen ve kendisine değer katan bir eğitim kurumu olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin şahsını gururlandırdığını dile getiren Karaosmanoğlu, "Dekanımızla birlikte hocalarımızın ortaya koyduğu performans ve fedakarlığı takdir ediyorum. Fakültemiz yakaladığı akademik başarıyı öğrencileriyle birlikte daha yukarılara taşıyacağına da inanıyorum" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

8.200 metrekare kapalı alanda verdiği ağız sağlığı hizmetinin yanı sıra Türkiye genelinde yetiştirdiği "Diş Hekimleri" ile dikkat çeken Yuvacık Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Emre Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun fakültelerine verdiği destek için teşekkür etti. Tanışma amaçlı gerçekleşen birlikte fakültenin genel durumu hakkında bilgi veren Dekan Özel, fakültelerinde 1 profesör, 3 doçent, 16 yardımcı doçent ve 37 araştırma görevlisinden oluşan öğretim üyesi, asistan kadrosu ve 115 diş üniti ile hizmet verdiklerini belirtti.