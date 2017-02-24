Karaosmanoğlu: Hükümet krizi olmaması için ‘evet’ demeliyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2004-2009 yılları arasında ilimizde belediye başkanlığı yapmış isimlerle bir araya geldi.

Geleneksel hale gelen buluşmalarda ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler üzerine istişareler yapılırken, 16 Nisan’da ki halk oylaması üzerine görüşler de ifade edildi. Toplantıya AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da katıldı.

CEYHAN’DAN DAVET

Toplantıya ev sahipliği yapan eski başkanlardan Halil Vehbi Yenice, “16 Nisan’daki halk oylaması için bizler de çalışacağız” dedi. AKP’li Şemsettin Ceyhan da, eski başkanları 25 Şubat’ta Ankara’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısına davet etti.

“O KİTAPÇIĞI UNUTMAYIN”

Referandumdan iyi bir sonuç beklediklerini dile getiren Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Bu süreçte tüm gerçekleri halka anlatacağız. Kapı kapı dolaşarak milletimize ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu referandumda en büyük avantajımız da gençlerdir. Onların vizyonel bakışlarına güveniyoruz. Gelecekte hükümet krizlerinin yaşanmaması için bu sistem değişikliği yapılmalıdır. Bir kitapçıkla ülkenin ne denli ekonomik sorunların içerisinde boğuşmak zorunda bırakıldığı yılları unutmamalıyız” dedi.

KATILAN ESKİ BAŞKANLAR

Bu arada düzenlenen buluşmaya; 2004-2009 yılları arasındaki belediye başkanları; Şükrü Karabalık, Ergün Berdan, Şaban Özer, Sabri Gökbayrak, Esener Maçil, Hikmet Karaaslan, Halil Vehbi Yenice, Abdullah Köktürk, Hilmi Sevilen, Abdullah Sungur, Zafer Arat, Habip Sarman, Osman Özçiçek, Mustafa Yılmaz, Ali Kahraman ve Ali Kocabıçak gibi isimler katıldı.