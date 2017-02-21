Karaosmanoğlu: İşsizlik yok iş beğenmeme var

Kocaeli Ticaret Odası’na gerçekleştirdiği iade-i ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kendisine ziyarette bulunan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete KOTO Meclis Başkanı Akın Bulut ve KOTO yönetim kurulu üyeleri de katılım gösterdi. Karaosmanoğlu’nun ziyaretinde konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz başkanımıza ziyarette bulunmuştuk. Sağ olsun şimdi de kendisi bize iade-i ziyarette bulundu. İş dünyasında yaşanan sorunları görüşerek, istihdam seferberliği hakkında fikir alış verişinde bulunacağız” dedi.

İLETİŞİMDE PROBLEM VAR

KOTO Başkanı Necmi Bulut’un ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu istihdam konusu üzerine gerçekleştirdiği konuşmasında, “Yaşam bütçe üzerine kuruluyor, İş, eş aş bunların hepsi önemli. Kocaeli’de iş çok. Toplantıda da işverenlerin belirttiği gibi kalifiye elemanda sıkıntı var. Bir de iş beğenmeyen bir kesim var. Burada da bir problem var. Kocaeli’de İzmit ve Gebze bölgesinde aslında işsizlik yok. İş adamları diyor ki 50 bin işçi lazım bize ama bulamıyoruz. 6 bin kişiden 300 kişi bile işe dönüş olmuyor diyorlar. İletişimde bir problem var. Biz hem MEB, halk eğitimi ile istihdamın önünü açacak meslek edindirme projeleri hayata geçiriyoruz. İş dünyasının ihtiyacını karşılayabilecek eleman yetiştirmeye hazırız. Devlet de bunları teşvik ediyor. Devlet meslek edinmek isteyen vatandaşın kurs boyunca sigortanı ödeyeceğim diyor. Müthiş bir çalışma” açıklamasında bulundu.

“ARANAN ADAM OLSUNLAR”

Her yıl ne kadar nüfus çoğalıyorsa iş ihtiyacı da artıyor” diyen Karaosmanoğlu sözlerini, “Üretim dünyası teşvik ediliyor. Yerelde de biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Özellikle gençler kendilerini iyi yetiştirsinler. Aranan adam olsunlar, sıradan adam olmasınlar. Bunları yetiştirmek devletin görevidir. Köleliğe talip olmayalım daha sevdiğimiz işe talip olalım. Bu sıkıntılar yavaş yavaş aşılacak. Vatandaş geliyor bazen inşaatta iş var diyoruz. Başkan beni inşaata mı layık gördün diyor, nereye layıksın diyoruz onu da bilmiyor. Referandumdan sonra daha fazla bir özgüven olacaktır. Yatırımlarda bir miktar düşüş var. Referandumdan sonra Türkiye daha istikrarlı bir yürüyüşe geçecek. Türkiye büyümeye devam ediyor. Çalışmak isteyene gerçekten iş var” şeklinde sonlandırdı. Serkan BORLAK