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Karaosmanoğlu: Kent kimliğine sahip çıkıyoruz

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Karaosmanoğlu: Kent kimliğine sahip çıkıyoruz
İzmit Kozluk Mahallesi’nde restore çalışması gerçekleştirilen Semahat Aracı Evi’nde inceleme gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, “Kent kimliğine sahip çıkıyoruz” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2014 yılında bir protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediye’sine bağışlanan İzmit Kozluk Mahallesi’ndeki Semahat Aracı Evi restore çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Vekili Zekeriya Özak ile Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel, Başkan Karaosmanoğlu’na restorasyon hakkında detaylı bir bilgi de verdiler.

 

“KENTİN TARİHİNİ KORUYOR”

Semahat Aracı Evi’nin ahşap karkas sistemini de inceleyen İbrahim Karaosmanoğlu, kentsel sit alanı içindeki tescilli yapının aslına uygun yenilenerek vatandaşların hizmetine kazandırılacağını açıkladı. Mimari açıdan önem arz eden ancak tahrip olmuş bu tür yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu gibi çalışmalarımızla kentimizin kimliğini koruyor ve sahip çıkıyoruz” dedi.

 

“VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE OLACAK”

Üç katlı yapının toplam kullanım alanın 180 metrekare olduğu bilgisini alan Karaosmanoğlu, inşa edilen Semahat Aracı Evi’nin, açıldıktan sonra vatandaşların hizmetinde olacağını da vurguladı. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, bu yenileme çalışmasında işlerin yolunda olduğunu belirterek, “Çalışmalar kısa bir zaman içerisinde bitirilmesiyle, şehrimizin geçmişine dair önemli bir değeri günümüze kazandırmış olacağız” ifadelerini sarf etti.

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