Karaosmanoğlu: Kentimiz, önemli bir ticaret merkezi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen konuklarını ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu, “Kentimiz, ülkemiz ve dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Harun Uslu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, gümrük ve ticaretin önemi ile yerel kalkınmadaki rolü konuşulurken, son yıllarda yapılan çok olumlu çalışmaların ülke ekonomisine sunduğu katkı da vurgulandı.

“ETKİN BİR EKİBİMİZ VAR”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Muhammed Aydın, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürü Meral Ekici ve Kocaeli Laboratuvar Kimyageri Hasan Basri İskender de görüşmede hazır bulunan diğer isimlerdi. Harun Uslu, “Kocaeli’de çok etkin bir ekibimiz var. Bizlerin faaliyetleri aynı zamanda kentlerin kalkınmasında büyük rol alıyor” dedi.

“YERELDE PROJELER ÜRETİYORUZ”

Gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapılmasında çok önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Karaosmanoğlu, “Kentimiz, ülkemiz ve dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişmenin pozitif yönde ilerlemesi ve kentimize olumlu yansıması için biz de yerelde projeler üretiyoruz. Ticaretin gelişmesi, ihracat rakamlarının artması ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına büyük katkı verecektir” diye konuştu.