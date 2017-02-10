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Karaosmanoğlu, Kızılay’a üye oldu

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Karaosmanoğlu, Kızılay’a üye oldu
Kızılay Kocaeli Şubesi’ne iade-i ziyarette bulunan Başkan Karaosmanoğlu, Kızılay’a üye de olarak destek verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz’ın da eşlik ettiği ziyarette, günümüzde güçlü bir Kızılay’ın mazlum ve dara düşmüş insanlara uzattığı elin takdirle karşılandığı ifade edildi.

 

“AÇIK DESTEĞİMİZİ SUNMAK İSTİYORUM”

Yeni oluşan ve kısa bir süre önce göreve başlayan Kocaeli Kızılay Şubesi’ne hayırlı olsun dileklerinde bulunan İbrahim Karaosmanoğlu, “Her daim yerel yönetimler olarak yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu da vurgulamak isterim. Kentimizde ki tüm belediye başkanlarımız Kızılay’ı destekliyor. Bugün burada ben de üye olarak sizlere açık desteğimizi bir kez daha sunmak istiyorum. İlçe Belediye Başkanlarımız da üye olsunlar” açıklamasını yaptı. 

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