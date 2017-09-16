Karaosmanoğlu: “Kocaeli, kardeşlik ve dostluğun diyarıdır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’ye yeni atanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Askeri personelle de bir araya gelen ve tanışan Başkan Karaosmanoğlu, Jandarma teşkilatının önemine burada da değindi. Başkan Karaosmanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Kocaeli yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik ve dostluğun, bolluk ve bereketin, vatan ve millet için çarpan yüreklerin diyarıdır. Jandarmamız bu güzelliklerin korunmasında da büyük bir güçtür” dedi.

KOCAELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kocaelili insanının, özüyle, sözüyle, duasıyla, insanı insan yapan bütün değerleri içinde barındıran, örnek samimi dosttur vurgusu da yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli, gönül dünyasına önem veren, milleti, memleketi için çalışan hemşehrilerimiz askerimizi, jandarmamızı, polisimizi velhasıl tüm emniyet güçlerini bağrına basmaktadır. Bizi biz yapan Muhacirimizle, Manavımızla, Karadenizlimizle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen kardeşimizle, Trakyalımızla, Egelimiz ve Akdenizlimizle bir arada el ele verip beraber güçlü Türkiye ve Kocaeli için çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Aziz milletimizin maddi ve manevi varlığına ihanet etmeyen herkesi, ayrım yapmadan ayrı tutmadan Kocaeli’de kucaklıyoruz diyen Karaosmanoğlu, “İşte bu bizim medeniyetimizin, bir ve bütün olduğumuzun ispatı bu anlayışımızdır. Birlikten kuvvet doğar deyip, el birliği ile şehrimizi çok daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Kocaeli İl Jandarma teşkilatımıza çalışmalarında yürekten başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

