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Karaosmanoğlu: PTT çalışanlarımızın her zaman yanındayız

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Karaosmanoğlu: PTT çalışanlarımızın her zaman yanındayız
Başkan Karaosmanoğlu, yeni atanan PTT Baş Müdürü ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneği yönetimiyle bir araya gelerek, “PTT çalışanlarımızın her zaman yanındayız” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Kocaeli İl Başkanı Mustafa Bayraktar ve Kocaeli’ye yeni atanan PTT Baş Müdürü Adnan Sert’i makamında ağırladı. Başkan Karaosmanoğlu, Bayraktar ve Sert’e görevlerinde başarılar diledi.

 

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

İlk olarak 635 çalışanı temsil eden Mustafa Bayraktar’ı konuk eden Başkan Karaosmanoğlu, yaz-kış demeden çalışan tüm PTT çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. Bayraktar’dan gerçekleştirdikleri dernek faaliyetleri konusunda bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “PTT çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Kardeşlerimizin vefakârca çalışmalarını takdirle karşılıyorum” dedi. Kocaeli’ye yeni atanan PTT Baş Müdürü Adnan Sert’i de konuk eden Karaosmanoğlu, Sert’e görevinde üstün başarılar diledi. 

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