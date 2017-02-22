Karaosmanoğlu, referandum tahminini açıkladı!

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda Kocaeli genelinde yüzde 65 evet çıkacaktır açıklamasında bulundu.

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katıldı. Seka Park Oteli’nde düzenlenen kahvaltı sonrasında açıklama yapan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık “Ülkemiz önemli bir süreçten geçmektedir. Milletimizin birlik ve beraberliğinin sağlanması noktasında elimizden geleni yaptık yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin tarihi bir dönemeçte olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar gönüllü kültür teşekkülleri olarak 15 Temmuz’da olduğu gibi 16 Temmuz’da da gerekeni yapacağız” dedi.

STK MERKEZLERİ

KBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Demokrasinin ve hizmetin temel taşları STK’lardır. Demokrasi buralarda şekillenmektedir. Yetenekli insanlar burada kendilerini göstermektedir. Herkesin yaptığı görev önemlidir. STK’larda gönüllülük esasına göre çalışılmaktadır. Gönüllü yapılan işler bereketli olur. İzmit ve Gebze’de STK merkezleri açıldı. Derneklerimiz bizleri ziyaret etmesi sonrasında kendilerine yer istediler. Bizde herkese yer veremeyeceğimiz için STK Merkezi yapıldı” dedi.

AYAĞIMIZA BAĞ OLAN

16 Nisan’da yapılacak olan referandumdan söz eden Başkan Karaosmanoğlu “Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemizin önünü açacaktır. Ayağımıza bağ olan krizler yaratan sistem değişecektir. Geçmişte olanları herkes bilir. Basit bir şeyden dolayı hükümet krizi yaşanıyordu. Merhum Bülent Ecevit’in başbakan olduğu dönemde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından MGK’nda anayasa kitapçığının atılması ile kriz çıktı. Hükümet dağıldı. Faizler fırladı. Ülkemiz kaosa gitti. Bu durum anayasanın boşluklarından doğan durumdur” açıklamasında bulundu.

ÜLKEMİZİN GERİ GİTMESİNE NEDEN OLDU

Yaşanan sıkıntıyı millet çekmiştir diyen Başkan Karaosmanoğlu “Onlarca kriz ve darbe gördük. Bu durumların hepsi ülkemizin geri gitmesine neden olmuştur. Ülkemiz Almanya, İngiltere gibi daha zengin olmamız gerekirdi. Son 15 yılda sıçrama yapıldı. 15 yılda ülkemiz önemli adımlar atmıştır. Yeterli değil daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. Onun için de sistemde değişiklik yapılması gerekiyor. Mecliste yapılan görüşmeler neticesinde çıktı. Zor tartışmalar oldu” ifadelerini kullandı.

HERKESİN GÖREVİ

Halkımızın referandum hakkında bilinçlenmesi STK’lar yolu ile olacaktır diyen Başkan Karaosmanoğlu “Bir çok insan bilmeyebilir. Kararsız olanların da fazladır. Herkesin konu hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu durum sadece Cumhurbaşkanımız Erdoğan veya Başbakan Yıldırım’ın görevi değildir. Bu ülkenin evladı olan herkesin görevidir. En başta hükümet krizi olmaması için bu sistem gelmektedir. Tek başına iktidar ülkemizin önünü açacaktır” dedi.

TAŞLARI VE TAKOZLARI

Vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesi ile hükümet kurulmuş olacaktır diyen Başkan Karaosmanoğlu “Bu sayede parlamentonun güven oyuna da gerek kalmıyor. 10-20 tane milletvekili bir araya gelerek farklı isteklerde bulunuyorlardı. Bu durumu Güneş Motel olayında yaşamıştık. Burada rüşvetle bakan oldular. Bu şekilde bakanlık elde eden insandan ülkeye nasıl bir fayda gelecek anlamıyorum. Bu tür sıkıntılara krizlere neden ve yol bırakmamak için getirilen sistem ülkemizin önünde ki taşları ve takozları büyük oranda temizleyecektir” açıklamasında bulundu.

GÜÇLÜ ŞEKİLDE EVET

Ülkemizin kalkınması için onurlu bir vatandaş olabilmek için bu değişiklik gerekmektedir diyen Başkan Karaosmanoğlu “MHP ile birlikte bu referandum sürecine geçildi. Muhalefet var olacaktır. Türk halkı her zaman doğrudan yanadır. Ülkenin yararına olacak duruma uyar. Kocaeli ve Türk halkına güveniyorum. Çok güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Herkes sandığa gitmelidir. Bu sistemin neler getirdiğini, ülkemizin dünü ve bugününü anlatmalıyız. Bilinçli vatandaş elini vicdanına koyarak oyunu kullanacaktır. Geçmiş yıllarda yaşananları vatandaşımız düşünerek güçlü bir şekilde evet diyecektir” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 65 BEKLİYORUM

Kocaeli genelinde beklentisi sorulan Başkan Karaosmanoğlu “Kocaeli genelinde yüzde 65 bekliyorum. Daha da iyi olabilir. Kocaeli’de ki seçimlerinden ülke genelinde iki puan üzerinde olur. Hiçbir seçimde Türkiye ortalamasının gerisinde kalmadı. Terörü tırmandırmak istiyorlar” dedi.

CHP TABANI EVET DİYECEK

CHP’nin söylemlerine cevap veren Başkan Karaosmanoğlu “Halkın iradesinin karşısında kimse duramaz. CHP tarafından yapılan açıklama da talihsizliktir. Söylemlere dikkat etmek gerekiyor. Kendi tabanı tarafından değerlendirme yapacaktır. CHP’nin tabanında ülkesini seven bayrağını seven, ülkemizin geleceğini gören çok vatandaşımız vardır. Bunların siyasi beklentisi olmayanlar evet diyecektir. Arazide ben bunu görmekteyim” açıklamasında bulundu.

MHP DOĞRU YOLDADIR

MHP’ye karşı yapılan saldırıları değerlendiren Karaosmanoğlu “Psikolojik bir baskı oluşturmak istiyorlar. MHP doğru olanı yapmıştır. Sadece AK Parti dedi diye değil ülke meselesi olduğunu görmüştür. Birlikte çalışarak bu yasa değişikliği yapılmaktadır. MHP doğru yoldadır. Ülkenin kalkınması, vatan, millet olunca MHP doğru tavrını göstermiştir. Tabanında da güçlenme vardır. Doğru yaptıkça millet takdir eder” şeklinde konuştu.

SP DOĞRUSUNU YAPACAKTIR

SP tarafından hayır demesini de değerlendiren Başkan Karaosmanoğlu “SP’nin tabanı her zaman doğruyu araştırır. Tabanı iyi tanırım doğru olanı yapacaklardır. Ülke söz konusu olduğu zaman doğru olanı yapar. Gönül ister ki tepedekilerde böyle yapsın. Bazen duygusal davranabiliyorlar. Millet tarafından doğru aranıyor. Bu zamana kadar halkımız doğrusunu yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır” dedi. Serkan BORLAK