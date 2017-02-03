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Karaosmanoğlu: Sandığa gençler sahip çıkacak

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Karaosmanoğlu: Sandığa gençler sahip çıkacak
AKP İl Gençlik Kolları yöneticileri ile bir araya gelen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, nisan ayında yapılacak olan referandumda gençlerin sandığa sahip çıkacağına, inandığını söyledi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Gençlik Kolları yönetiminin haftanın toplantısına katıldı. Nisan ayında yapılması planlanan referandum sürecinin ele alındığı toplantıda gençlere önemli nasihatlerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, seçimle ilgili olarak gençlerin performansının önemli olduğunu dile getirdi.

 

“GENÇLER SAHİP ÇIKACAK”

Toplantının açılışında konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, ‘Gençlik Stratejileri’ sunumuyla Başkan Karaosmanoğlu’na detaylı bilgiler aktardı. Daha sonra konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ise AKP’nin anayasa referandumunda en yüksek oyu gençlerden alacağına inandığını belirterek, “Gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı sistemine sahip çıkacaklar” dedi.

 

“KALICI İSTİKRAR İÇİN EVET”

Ülkesini seven her gencin sandığa giderek evet oyu vereceğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Gençliğimize güveniyoruz. Sizler ülke için sorumluluk alacak donanıma sahipsiniz. Değişiklikle 18 yaşındaki gençlere milletvekilliği imkanı sunuluyor. Kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili icraat için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine halkımız evet diyecek” dedi.

 

“TARİHTEN İBRET ALACAĞIZ”

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde ülkeye diz çöktürüleceğini dile getiren Karaosmanoğlu, şöyle konuştu: “Milletimiz darbeyi nasıl derdest ettiyse, Cumhurbaşkanlığı sistemine de öyle evet diyecek. Tarih bir masal değildir. Devlet adamı ve siyasetçiler, geçmişteki tecrübelerin ışığını almalı. Geçmişin hatalarına düşmemeliyiz ve tarihten ibret alacağız.”

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