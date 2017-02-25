Karaosmanoğlu: Sorgulayan ve donanımlı bir nesil istiyoruz

Şehit Ozan Özen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden İbrahim Karaosmanoğlu, “Ufku açık, değerleri olan, sorgulayan ve donanımlı bir nesil istiyoruz” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Şehit Ozan Özen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi ve Okul Müdürü Ayşe Yavuz Yüksel’in de hazır bulunduğu birliktelikte, sınıflara giren Karaosmanoğlu öğrencilerle yakından ilgilendi. Ülkemizin aydın beyinleri bu sıralarda yetişecek diyen Karaosmanoğlu, “Ufku açık, değerleri olan, sorgulayan ve donanımlı bir nesil istiyoruz. Gelecek öğrencilerimizin ve o neslin her daim yanlarındayız” dedi.