Karaosmanoğlu, STK’ların kadın yöneticileriyle buluştu

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli’deki STK’ların kadın yöneticileriyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’deki sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileriyle bir araya geldi. STK’larda görevli kadın yöneticilerle tek tek ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, “Dedelerimiz bu vatanı bize armağan ettiler. Cumhuriyetimizin en varlıklı ve güçlü dönemini günümüzde yaşıyoruz. Bu yeterli mi asla değildir. Cumhuriyetimizi ve değerlerimizi korumaya devam edecek, 2023 hedeflerine kadınlarımızın öncülüğüyle ulaşacağız” dedi.

“KADINLAR DÜNYANIN YARISI”

Kadınlar dünyanın yarısıdır diyerek sözlerine devam eden İbrahim Karaosmanoğlu, “Diğer yarsını da sizler yetiştiriyorsunuz. Başımızın tacı, hayatın merkezisiniz. Annemizin, eşimizin ve kızımızın bizim medeniyetimizde büyük yeri vardır. Hakkınız ödenmez. Bizim medeniyetimizde en güzel varlık kızlarımızdır. Samimi bir şekilde değer vermemiz gerekir. Kadının olmadığı yerde medeniyet yoktur. Kadınsız bir medeniyetin gelişmesi de mümkün değildir” dedi.