Karaosmanoğlu: Yeni sistem tıkanıklığı açacak

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu “Damar tıkanıklığını engellemek için Cumhurbaşkanına yetki veriyoruz. Bu sistem gelecekteki tehlikeleri bertaraf ediyor. Hayır diyenlere saygımız var ama halkımızın büyük çoğunluğu 16 Nisan’da evet diyecektir" dedi

Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında kurulan Kocaeli Evet Platformu ilk toplantısını The Ness Otel’de yaptı. Yoğun katılımın olduğu programda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi katılımcılara anlatıldı. Programda konuşan Karaosmanoğlu yeni sistemin ülkenin önünü açacağını belirterek, “Damar tıkanıklığını engellemek için Cumhurbaşkanına yetki veriyoruz. Bu sistem gelecekteki tehlikeleri bertaraf ediyor. Hayır diyenlere saygımız var ama halkımızın büyük çoğunluğu 16 Nisan’da evet diyecektir diye düşünüyorum. Taşın altına elimizi koyacağız. Türkiye’nin önünü açmak için bu hamleyi hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

KENT PROTOKOLÜ AKIN ETTİ

Kocaeli Evet Platformu’nun ilk toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kent Konseyi Genel Sekreteri Adnan Uyar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Çetin Gürol, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Memur Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Yoldaş, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, Kavanlar Grup Başkanı Cengiz Kavan, Luna San’ın sahibi Mustafa Pehlivan, Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, MHP İzmit İlçe eski başkanı Derya Dillioğlu, Körfez eski belediye Başkanı Yunus Pehlivan, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Programda konuklara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatan bir sinevizyon gösterisi izlettirildi.

PEDALI ÇEVİRMELİYİZ

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kocaeli Evet Platformu Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyük medeniyetler kurulmuş bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemiz son yıllarda büyük aşama kaydetti. Komşularımıza baktığınızda ülkemizin her yönüyle gelişmişliği ve huzuru çok daha iyi. Doğudaki bütün komşularımızdan daha güzel bir ülkede yaşıyoruz. Başımızdan aşağıya her an bombalar düşmüyor. Terörü ortadan kaldırdığımız zaman bu ülkenin keyfine diyecek yok. Hayat devam ediyor. Eski hamam eski tas diyemeyiz. Bisikletin pedalını devamlı çevirmeliyiz ileri gitmek için. Onun için çalışacağız. Üretiyoruz, genç bir nüfusumuz var. Bu nüfusumuzla yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben gençlerimize güveniyorum” dedi.

“DEĞİŞİMDEN YANAYIZ”

“Biz değişimden yanayız. Değişimi cesur insanlar gerçekleştirir” diyen Karaosmanoğlu, “Bugün yeni bir şey yapmak lazım. Yoksa patinaj eder durursun. Bizim medeniyetimiz iki günü bir olan ziyandadır diyor. Bu bireyler ve kurumlar için de geçerli olan bir şeydir. İleri gideceğiz. Cumhuriyeti kuran irade çağdaş medeniyetin önüne geçme idealimiz var. Ben el açıp, dilenen bir devlet, Hey Corç versene borç diyorduk, bunları yaşadık. Ecevit hükümeti zamanında Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer kitapçığı fırlattı. Hükümet bozuldu. Ama orada kalmadı ki, birçok şirket iflas etti, zararı millet çekti. Zayıf iktidarlarla bu olaylar olur. Pazarlıklar yapılırdı. Geçmişte Türkiye güçlenmesin isterlerdi.

“ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ”

Karaosmanoğlu sözlerini, “Cumhurbaşkanımız yapılan yanlışları açıkça söylüyor. Eskiden bunları çok açık söylemiyordu. Ama şimdi ABD’ye açı açık yanlış yapıyorsunuz diyor. Ömrümün yarısını siyasette geçti. Gördüğüm şu ki, Batı medeniyeti bizi çekemiyor. Müthiş bir korku ve kıskançlık var. Bunlar güçlenirse mamamız azalır diye düşünüyorlar. Biz Dünyayla ticaret yapmazsak ülkemizi bu gelişmiş ülkelerle yarışır hale getiremeyiz. Şu anda 16-17.’yiz. Hedefimiz ilk 10’a girmek. Bu hedefi hep birlikte yakalayacağız. İnanırsak bunu yapabiliriz. Ülkemizi, bayrağımızı seviyoruz” şeklinde sürdürdü.

“MESELE YOLLARI YENİLEME MESELESİ”

“Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir. Çalış genç kardeşim çalış” diyen Karaosmanoğlu, “Mesele Cumhurbaşkanına yetki verme meselesi değil, mesele yolları yenileme meselesi. Hızlı karar alıp, hızlı hareket etmemiz lazım. 100 yılda 65. Hükümeti kurduk. Kısa ömürlü hükümetler de epey vardı. ABD’nin 240 yıllık döneminde 40 tane başkan seçilmiş. ABD’nin bizim gibi bir medeniyeti, geçmişi de yok. Bir başkan etrafından dünyanın son 100 yılda efendisi olmuş. Ama bizi tenkit ediyor Avrupalılar. Kardeşim Türk halkı ileri görüşlüdür. İnsanımızı cahil görenler asıl cahillerdir. Bizim halkımız adamın içinin röntgenini çekiyor. Bizim halkımız irfan sahibidir. Halkımızı tanıyoruz, insanımız değerlidir” diye konuştu.

“PEK ÇOK SORUNUMUZU ÇÖZDÜK”

Sistemi iyi kurarsanız zor kolaya döndüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugünü iyi değerlendirmeliyiz. Türk halkı seçtiği insana güvenmek istiyor. Bir sürü sıkıntılar çektik. 15 Temmuz’un müthiş ekonomik zararları oldu. Bunu hafif sıyrıklarla atlattık. Bu vatana bu bayrağa ihanet eden kolay kolay affedilmez. Şimdi biz yerelde bir hedefimiz var. Kocaeli’yi dünyanın sayılı şehirlerinden yapmak istiyoruz. Pek çok sorunumuzu köylerimiz dahil çözdük. Susuz bir hanemiz yoktur. 22 tane atık su arıtma tesisimiz var. Bütün ilçelerimize gidin sahillerimiz pırıl pırıl. Avrupa’nın sahillerinden daha güzel” dedi.

“İSTİŞARE EDEN YANILMAZ”

“Şehrimiz kalkınmaya devam ediyor” diyen Karaosmanoğlu, “Yaylar, mezralar da dahil hizmet gidiyor. Şehirde ne varsa köyde fazlasıyla olacak dedik. Köylerimizin en az yüzde 20’si Avrupa’nın köylerinden daha güzel. Bu başarı halkımızın başarısıdır. Biz emanetçiyiz. Bıkmak, usanmak yok. Usanacaksan bu arenada işin yok. Partizanlık yok herkesin hukuku yasalarda belli. Değişime milletimiz hazır. Bu anayasa değişikliğinde 18 madde var. En önemlisi gelecekte koalisyon ihtimalini ortadan kaldırmasıdır. İtalya şu anda ona çalışıyor. Cumhurbaşkanını seçtiğinde hükümeti kurmuş oluyor millet. Hizmet adına son sözü ben söylüyorum ama ben tek başına karar almıyoruz ki. Toplumun birçok kesimini dinliyoruz. İstişare eden yanılmaz” dedi.

“SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu sözlerini, “Damar tıkanıklığını engellemek için Cumhurbaşkanına yetki veriyoruz. Biz bu milletin sağduyusuna güveniyoruz. Aldatan, yalan söyleyen politikacıyı ayırıyor millet. Bu sistem gelecekteki tehlikeleri bertaraf ediyor. Millet Cumhurbaşkanını seçtim, yetkiyi sana verdim. Hükümetini kur güvenoyunu sana biz verdik, hemen bize hizmete başla diyor millet. Şimdiki sistemde meclis daha güçlü olacak. Yürütme ayrı, yasama ayrı. Yasama sadece yasama ve denetleme görevini yapacak. Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor. Millet 5 yıl sonra hesabını seçtiği adama sorar. Milletimiz seçerse görevimizi yaparız. Kocaeli’nin her noktasına alnım açık gidiyorum. Sistem değişikliği var rejim değişikliği yok. Türkiye rejim kararını 1923’te verdi. Hayır diyenlere saygımız var ama halkımızın büyük çoğunluğu 16 Nisan’da evet diyecektir diye düşünüyorum. Taşın altına elimizi koyacağız. Güçlü bir şekilde Kocaeli’de evet çıkması için oda başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz çalışacaktır” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK