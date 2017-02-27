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Karaosmanoğlu'ndan fabrika ziyareti

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Karaosmanoğlu'ndan fabrika ziyareti
Sanayi kuruluşlarını ziyaretlerine İzmit Makine ile devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, hedeflerinin büyük bir Türkiye olduğunu dile getirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Makine Fabrikası yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret etti. Makine ve kalıp imalatı yapan işyerinde 150 personel çalışırken, aynı zamanda Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı da olan fabrika sahibi Sami Durmuşoğlu’ndan üretim hakkında detaylı bilgi aldı.

 

YEMEĞİ İŞÇİLERLE YEDİ

AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus ve başkan danışmanı Gültekin Görüm’ün de katıldığı ziyarette, İzmit Makine çalışanlarını üretim noktalarında ziyaret eden Karaosmanoğlu, daha sonra fabrika sahibi Sami Durmuşoğlu’ndan üretilen ürünlerin yapım aşamasındaki süreci hakkında neler yaşandığı konusunda kısa bilgiler aldı. Çalışanlarla birlikte öğle yemeği yiyen Karaosmanoğlu, işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

 

“HEDEFİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE”

Kocaeli’nin istihdamın şah damarı olarak bilindiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Bu başarı sanayicimizin ve emekçilerimizindir. Üreten kent büyür ve gelişir. Bizim gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye bırakmaktır. Ben sizlerin de aynı inancı taşıdığı kanaatindeyim. İşimize dört elle sarılıyoruz. Gayemiz; ekmeğimiz, ekmeğimiz; alın terimiz, alın terimiz de, namusumuzdur” diye konuştu.

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