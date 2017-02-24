Karaosmanoğlu’nun acı günü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kayınbiraderi Süleyman Sivri geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Kartepe Rahmiye Mahallesinde ikamet eden, İzmit’te Real AVM’ yakınında Klima soğutma üzerine işletmesi olan, ilimizin tanınmış sevilen esnaflarından Süleyman Sivri (53) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Süleyman Sivri’nin cenazesi yarın (Cumartesi) Rahmiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Rahmiye Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.