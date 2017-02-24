Kartepe Rahmiye Mahallesinde ikamet eden, İzmit’te Real AVM’ yakınında Klima soğutma üzerine işletmesi olan, ilimizin tanınmış sevilen esnaflarından Süleyman Sivri (53) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Süleyman Sivri’nin cenazesi yarın (Cumartesi) Rahmiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Rahmiye Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.
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Karaosmanoğlu’nun acı günü!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kayınbiraderi Süleyman Sivri geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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Yorumlar
yılmaz AŞÇIOĞLU
24 Şubat 2017 Cuma 12:19
12:19
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNETOLSUN YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLERİM
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim