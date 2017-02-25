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Karaosmanoğlu’nun acı günü!

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Karaosmanoğlu’nun acı günü!
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kayınbiraderi Süleyman Sivri Rahmiye’de toprağa verildi

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kayınbiraderi aynı zamanda AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu’nun dayısı Süleyman Sivri Rahmiye’de toprağa verildi. Kartepe Arslanbey Mahallesi Rahmiye Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı kılınan merhum Sivri’nin cenaze törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Başkan Karaosmanoğlu’nun AK Parti Gençlik Kolları Eski Başkanı İsmail Karaosmanoğlu ve Sivri ailesinin yakınları katıldı.

 

TOPLANTIYA KATILMAYACAK

İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın kıldırdığı cenaze namazına ilçe belediye başkanları ile AKP il ve ilçe teşkilatları, referandum öncesi Başbakan Binali Yıldırım’ın önderliğinde yarın düzenlenecek toplantı dolayısıyla Ankara’da bulundukları için cenaze törenine katılamadı. Karaosmanoğlu da cenaze nedeniyle Ankara’daki toplantıya da katılamayacak. Selin BECER

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