Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun babası vefat etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun babası vefat etti. Başkan karaosmanoglu ile birlikte 6 erkek, 2 kız babası olan, Necmettin Çavuş Karaosmanoğlu vefat etti.94 yaşındaki Karaosmanoğlu uzun süredir çeşitli aralıklarla yaşlılığa bağlı olarak hastanelerde tedavi görüyordu. Yuvacık’taki evinde ikamet eden Necmettin Karaosmanoğlu, sabah saatlerinde Medikal Park Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Karaosmanoğlu'nun cenaze namazı ikindi namazına müteakip Yuvacık Merkez Camii'nde kılınacak.