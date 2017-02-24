Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kayınbiraderi Süleyman Sivri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivri’nin cenazesi yarın Kartepe Arslan bey Mahallesi Rahmiye merkez camisinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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Karaosmanoğlu’nun kayınbiraderi vefat etti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kayınbiraderi Süleyman Sivri vefat etti.
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