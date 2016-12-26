Kararsız kalınca bariyere çarptı

Hakan T. idaresindeki 41 GP 315 plakalı otomobil, İstanbul istikametine giderken, sürücüsünün yol ayrımında kararsız kalması sunucu orta bariyere çarptı. Kaza sonucu otomobilin ön kısmında büyük hasar alırken, araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattılar. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yakınları uzun süre kazanın şokunu atlatamadılar.
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