Karate hakemleri Sakarya’da!

14-16 Temmuz tarihleri arasında Sakarya Serdivan’da düzenlenecek olan Uluslar Arası Marmara Cup Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Bölgesi hakemleri de görev alacak.

Her biri karatede usta antrenör olan Halit Yoldaş, Sait Uzun, Yaşar Coşkun, Sevgi Ertuğ, Sedat Kalaçay, Dinçer Ekinci, Mehmet Erdinç Çelik, Vasfi Aşçı, Turan Demir ve Tamer Sülü şehrimizi temsil edecek.Sakarya Spor Salonu’ndaki dev organizasyona 20’ye yakın ülkeden toplam 1500’e yakın sporcu katılacak. Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Ercüment Taşdemir “Yıllar sonra Marmara Kupası Karate Şampiyonası’nı Sakarya’ya getirdik. Kocaeli’den istek gelir ve gerekli olan kaideler yerine getirilirse Kocaeli’de de seve seve Marmara Kupası’nı düzenleriz” dedi.