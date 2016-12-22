Karatede Gebze’nin rakibi yok

Sakarya Karate Ligi’nin 3.Ayak müsabakalarında da Gebze Karate Do rüzgarı esti. Türk Karatesi’nin markası Gebze Karate Do Spor Kulübü, bu sezonda Sakarya Ligi’nde ki başarasını sürdürüyor.

Geride kalan ilk 2 ayak müsabakalarında zirvenin tartışmasız sahibi olan Adnan Şamdan ve öğrencileri 3.Ayakta da zirveyi kimseye bırakmadı. 17 Aralık’ta yapılan şampiyona da Teknik Direktör Şamdan, yoğun maç trafiği nedeniyle elit sporcularını dinlendirmesine rağmen kalitesini konuşturdu ve Birincilik kupasını Gebze’ye getirdi. Teknik Direktör Adnan Şamdan, yeni yıldızlaşan sporcularının başarıyı devam ettirmesinden dolayı mutlu olduğunu açıkladı. Teknik Direktör Şamdan, Müsabakalara katılımlarından destek olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Ulaşım Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

DERECE YAPAN SPORCULARIMIZ:

BİRİNCİLER: Yiğit Ali Yılmaz, A.Berke Ertan, Azra Çakır, Furkan Sertel, Kaan Duman

İKİNCİLER: Gülçin Uçar, Ceren Şınık, Oğuz Şahin

ÜÇÜNCÜLER: Bora Pakkan, Damla Baş, Ceren Çevik, Kutay Gökalp