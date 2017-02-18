Kardan ve dondan zarar gören bitkilerimizin budama zamanları

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle Kış Ayları’nda kardan ve dondan zarar gören bitkilerin budamalarının nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğini paylaşacağım.

Bazı bitkiler, Kış Ayları’nda kar ve don olaylarından etkilenip kısmen zarar görebilirler.

Palmiyelerin yapraklarında kırılmalar veya donmalar meydana gelebilir; ada yasemini, melisa, solanum çeşitleri, sardunya çeşitleri, narenciye türleri, bougainvillea gibi bitkiler bunlardan bazılarıdır. Bu tür bitkileri, Kış Ayları içinde kar yağışları veya don olayları devam ettiği sürece kesinlikle budama veya temizleme yapmamalıyız.

Eğer bitkimizin en üst kısımlarında veya diğer kısımlarında kardan kırılmış veya don olaylarından zarar görüp bozulmuş olan dallar veya yapraklar varsa, bunlar daha sonraları yağacak karları tutacak ve alttaki dalları da kardan koruyacaktır; böylece bitkilerimiz, daha az zarar görmüş olacaklardır.

Kar yağışı ve don olayları tamamen geçip bittikten sonra bitkilerimizin üzerinde kurumuş veya kırılmış dal ve yapraklar, ne varsa, hepsini kesip temizleriz.

Daha sonraları havalar ısınıp sıcaklar arttıkça; bitkilerimiz, canlı olan kısımlarından taze filizler ve yapraklar çıkaracak ve sağlıklı bir şekilde gelişerek büyümelerini sürdüreceklerdir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,