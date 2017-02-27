Kardeş Pası basketbol turnuvası düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı muhteşem bir basketbol turnuvasına hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Darbe girişimine karşı yazılan demokrasi destanını, spor aracılığıyla gençlerin zihninde kalıcı kılmak amacıyla yeni bir proje hazırladı. Büyükşehir Belediyesi, Mart ayında “Kardeş Pası” adını verdiği bir basketbol turnuvası düzenleyecek. Kocaeli’ndeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği turnuva birlik ve beraberliğe güç katacak. Kardeş Pası Basketbol Turnuvası, 14 Mart Salı günü 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 3 çarpı 3 Basketbol turnuvasına ortaokul ve lise yaş grubundan il genelinden erkek ve kız öğrenciler katılabilecek. Turnuvada çeşitli aktiviteler ve şovlar da yer alacak. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu organizasyonda Kocaeli Valiliği ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte çalışacak.

MADALYA VE BASKETBOL TOPU VERİLECEK

Turnuvaya katılım formu ve şartları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan kocaeli.bel.tr ve sporkentikocaeli.com adresi üzerinden yayınlanacak. Turnuva, Ortaokul Erkekler, Ortaokul Kızlar, Lise Erkekler ve Lise Kızlar olmak üzere toplam 4 kategoride düzenlenecek. Turnuvada en fazla 128 takım mücadele edecek. Kontenjan dolduğu anda son kayıt tarihi beklenmeden kayıtlar kapatılacak. Sporcuların yaş grubu dışında bir kategoriye kayıt yaptıran takımların kayıtları silinecek. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan başvuru formunun doldurulup, istenilen evraklarla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Turnuvaya katılacak olan takımlar 28 Şubat Salı gününe kadar başvurularını yapabilecek. Birlik ve beraberliğimize güç katacak olan turnuva eleme usulü oynanacak. Kazanan takım bir üst tura çıkacak, kaybeden takım elenecek. Turnuvanın sonunda, kategorilerinde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. Birinci, ikinci ve üçüncü takımlara, kupa ve madalyaların yanı sıra basketbol topu verilecek.