Kardeşini vuran şahıs tutuklandı

Olay dün akşam saatlerinde Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana gelmişti. Fabrika sahibi Bayram S. (43) ve kardeşi Sinan S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Sinan S., yanında getirdiği tüfekle ağabeyi Bayram S.'yi yaralamıştı. Bayram S. kanlar içinde yerde kalırken Sinan S. ise olay yerinden aracı ile hızla uzaklaşmıştı. Olayın ardından Bayram S., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, Sinan S. ise karakola giderek teslim olmuştu. Emniyette ifadesi alınan Sinan S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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