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Kardeşlerden biri tutuklandı

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Kardeşlerden biri tutuklandı
Kocaeli’de silahlı yaralama olayına karışan 2 kardeşten biri tutuklanırken diğeri adi kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Haziran‘da Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda H.K. ve M.K. isimli 2 kardeş, A.G. isimli şahsı silahla yaralayarak kayıplara karıştılar. Olay sonrasında inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı yaralamaya karışan şahısların Sakarya'da olduğunu belirledi. Ekipler tarafından Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan operasyon sonucunda, 7 ayrı suçtan aranan ve kasten yaralama suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Ardından düzenlenen operasyonda ise kardeşi M.K. ise İzmit’te yakaladı. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan H.K tutuklanırken kardeşi M.K adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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