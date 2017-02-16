  • BIST 88.108
  • Altın 146,501
  • Dolar 3,6798
  • Euro 3,9150
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 3 °C

Karla kaplı yolda kayan cip eve çarptı: 5 yaralı

»
Karla kaplı yolda kayan cip eve çarptı: 5 yaralı
Gölcük' de, karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıkan cip, taklalar atarak evin duvarına çarptı. Yan duran cipteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gölcük Nusretiye Köyü'nde meydana geldi. Halim Guruplar yönetimindeki 34 BN 2828 plakalı cip, karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulan cip, taklalar atarak yolun altında kalan evin duvarına çarptı. Yan duran cipte bulunan 5 kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Hafif yaralanan Halim Guruplar, Bahriye Guruplar, Seyfi Kansu, Fatma Kansu ve Zuhal Ballı, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12bd32b35059cc05f752a1a82800d7ee.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Necla Sağlam cinayetinde sanığa müebbet15 Şubat 2017 Çarşamba 15:23
  • Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim’i on binler uğurladı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:33
  • Kaçak içki baskını15 Şubat 2017 Çarşamba 10:22
  • Araç direğe çarparak yandı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:22
  • Gebze’de kaçak atığa geçit yok15 Şubat 2017 Çarşamba 09:04
  • Palet üretim tesisindeki tahta paletler alev alev yandı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:01
  • Gasp zanlısı kafede otururken yakalandı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:42
  • El-bab şehidi baba ocağı Darıca’ya getirildi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:34
  • Çiftlikte yangın çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:25
  • Şehidimizin cenazesi yarın ilimize gelecek14 Şubat 2017 Salı 13:52
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim