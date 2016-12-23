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KARSAD geleneksel yılbaşı şenliği düzenlendi

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KARSAD geleneksel yılbaşı şenliği düzenlendi
Çocuk Esirgeme Kurumu ve İşitme Engelliler için 9.su düzenlenen geleneksel yılbaşı etkinliği önceki akşam gerçekleşti.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği’nde düzenlenen yılbaşı şenliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğl ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın katılımlarıyla düzenlenen yılbaşı etkinliği çocukların bir araya gelmesiyle start aldı.

 

MUTLU OLDULAR

Mangalın başına geçen Başkan Yıldırım, kendi elleriyle pişirdiği etleri çocuklara sundu. Ardından çocuklarla beraber pasta kesen Yıldırım, İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu bu yıl da çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ve geleneksel etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirttiler.

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