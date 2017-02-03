Karslılardan Toltar’a davet

Ümraniye’de faaliyetlerini sürdüren Kars Arpaçay Çanaksuyu Köyü Derneği, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı bu akşam gerçekleştirilecek Kaz Gecesi’ne davet etti

Kars Arpaçay Çanaksuyu Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Aksu ve yönetim kurulu üyeleri Hilmi Aslan ve Bayram Ekinci Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın konuğu oldu. Dernek Başkanı Aksu ve yönetimi, Başkan Toltar’ı dernek yönetimi tarafından bu akşam düzenleyecekleri Kaz Gecesi’ne davet ederek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Toltar’a teşekkür etti.

“ÜLKEMİZE SEVDALIYIZ”

Başkan Toltar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz bu ülkenin birer fertleri olarak hepimiz kardeşiz. Ağrılısı, Karslısı, Edirnelisi hepimiz biriz ve bir bayrak çatısı altında ülkemize sevdalıyız. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz akşamı yaşadığımız hain darbe girişimi ile gördük. Ne mutlu bize ki 15 Temmuz akşamı hain darbe girişimi sonrası kenetlenerek kardeşliğimizi, birliğimizi göstererek tüm dünyaya örnek olduk.” dedi.