Kartal maçımızı da yönetmişti

Kocaelispor, Van Büyükşehir ile deplasmanda oynayacağı maçı Sivas Bölgesi B Klasman Hakemi Adem Sarıtaş düdük çalacak.

Kocaelispor, Van Büyükşehir ile deplasmanda oynayacağı maçı Sivas Bölgesi B Klasman Hakemi Adem Sarıtaş düdük çalacak. Sarıtaş, Kocaelispor’un deplasmanda 3-0 kazandığı Kartalspor mücadelesini başarı ile yönetmişti. Bu sezonun en formda hakemleri arasında yer alan Adem Sarıtaş yedi ikinci lig, 2 de üçüncü lig maçında 45 sarı 4 de kırmızı kart çıkardı.