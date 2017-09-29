Kartepe 15 Temmuz zirvesi

Kocaeli Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenecek olan Kartepe Zirvesi’nde 15 Temmuz ve darbeler konusu ele alınacak. 26 Ekim’de başlayacak zirveye yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen katılacak

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi farklı bir organizasyona birlikte imza atacak. Türkiye ve dünyayı yakından ilgilendiren sosyal ve siyasal konuları ele alması hedeflenen Kartepe Zirve’si 26-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye ve dünyadan çok sayıda bilim insanı, entelektüel, siyasetçi ve medya mensubunun katılacağı zirvenin ilk sempozyumu “Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi” başlığını taşıyor.

ZİRVEYE İLGİ YOĞUN

Zirveye ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Şirin, “Sempozyum yerli ve yabancı akademisyenlerden büyük ilgi gördü. 227 tebliğ başvurusu olan sempozyuma ancak 106 tanesini kabul edebildik. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Günter Verhaugen de sempozyuma katılarak “Avrupa Birliği ve Demokrasinin Darbelere Karşı Korunma Refleksleri: Küresel Terör ve Darbeler Düzeninde Dil Birliği Mümkün mü?’ konferansıyla zirvede konuşma yapacak” dedi.

DARBE MAĞDURLARI DA GELECEK

Amerika’dan, İtalya’dan, İngiltere’den ve daha birçok ülkeden heyetin bu sempozyumda ağırlanacağını kaydeden Şirin, “15 Temmuz ile ilgili oturumlarımız var. Medya oturumumuzda darbeyi bire bir yaşayan gazetecilerimiz darbe mağdurları olarak yaşadıklarını bizlerle paylaşacaklar. FETÖ’nün ortaya çıkış şekli ve darbenin küresel etkileri ile ilgili birçok akademisyen programda konuşma yapacak” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ

Kartepe Zirvesi’nin üniversite-kent işbirliğini en üst noktaya taşıdığını belirten Doç. Dr. İbrahim Şirin sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllarca üniversite-kent işbirliğinin olmadığı konusunda yorum yapıldı. Kartepe Zirvesi bu işbirliğinin ulaştığı noktayı kanıtlar nitelikte. Sanayi anlamında önemli bir şehir olan Kocaeli, bu zirve sayesinde kültürel anlamda da gelişmişlik düzeyini üst boyutlara taşıyor. Bu zirveyle birlikte Kocaeli’nin hem Türkiye’nin hem de dünyanın sorunlarına duyarlı olduğu gösterilmiş olacak.”