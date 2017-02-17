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Kartepe Belediye 2 genç yeteneği kaptı

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Kartepe Belediye 2 genç yeteneği kaptı
Süper Amatör Lig B Grubu’nda önce Play-Off’u garantilemek isteyen ardından da normal sezon şampiyonluğunu yakalamak isteyen Kartepe Belediyespor, Kocaeli Güneş’in iki genç yıldızı forvet Hakan Yaşar ve stoper Ahmet Yiğit ile resmen anlaştı.

AĞDAŞ OYNATMAK İSTİYOR

Yaklaşık 1 hafta süren temasların ardından Güneşspor, Kartepe’ye iki önemli futbolcusunu verdi. Genel anlamda genç ve dinamik bir kadro ile mücadele eden Kartepe Belediyespor yetenekli iki futbolcu ile daha da güçlenmiş oldu. Kartepe ekibi, B grubu şampiyonluğunu yakından ilgilendiren Nusretiyespor maçında Ahmet ile Hakan’ı soyundurmak istiyor.

 

NASIL BİR KARAR VERİLECEK

Ancak transfer döneminin 1 hafta uzaması ile birlikte Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun her hangi bir şaibeye izin vermemek için Ağdaş’dan iki futbolcuyu İlimtepe maçında oynatmak için isteyebilir. Ağdaş, kendileri için çok kritik olan Nusretiye maçında Ahmet ve Hakan’ı sahaya sürme düşüncesinde. Bakalım ikili görüşme sonucu nasıl bir karara varılacak.

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