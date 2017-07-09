Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’den ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’ i makamında ağırlayan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Kartepe’nin altyapı problemlerini birlikte ve elbirliği ile çözeceğiz ”dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de, ”Bildiğimiz, tanıdığımız ve sevdiğimiz bir insan olan Ali Sağlık beyin, Türkiye’nin ve hatta Türkiye sınırları dışında önemi olan bir kurumun en üst yöneticisi, Genel Müdür olarak atanmasından dolayı mutlu oldum.” dedi.

SAĞLIK,“KARTEPE’NİN ALTYAPI PROBLEMLERİNİN FARKINDAYIZ”

Yeni görevi ile birlikte hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Belediye Başkan Yardımcıları Bali Holat ve Murat Balaban ile birlikte makamında kabule etti. Nazik ziyaretlerinden ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür eden Genel Müdür Ali Sağlık, Kartepe’nin altyapı problemlerini çözeceklerini söyledi. İSU Genel Müdürü Sağlık, “Bizim 12 tane ilçemizin bir tanesi ama son zamanlarda İSU açısından vatandaş memnuniyeti, hayat standardı, yaşam kalitesi konusunda eksik kaldığımız yerlerden bir tanesi. Bilhassa sel baskınları nedeniyle yatırımlarımızı ağırlıklı olarak yağmursuyu hatları ve dere ıslahları yaptık. Biz biliyoruz ki Kartepe’de içmesuyu ve kanalizasyonda eksiklerimiz var. Şebekeler eskidi ve yetersiz kaldı. Bunların hepsinin farkındayız. Kartepe, kayıp kaçağın en yüksek olduğu yerlerden bir tanesidir. Bunların bilinci ve öncelik sırasına göre çalışacağız. Kurum olarak Körfez ve Derince ilçelerinin tamamına yakının altyapısını değiştiriyoruz. Bundan sonra Kartepe ilçesine gireceğiz. Yaşanan sıkıntılıları elbirliği ile çözeceğiz.” dedi.

SAĞLIK,“İSU, KENDİNİ YABANCI ŞU ŞİRKETLERİ İLE KARŞILAŞTIRIYOR”

Türkiye’de model su ve kanalizasyon idaresi İSU’yu yabancı su şirketleri ile karşılaştırdıklarını da ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, sözlerini şöyle tamamladı, ”Bölgenin yabancısı değilim. 10 belde olduğu dönemde belediyeciydim. Başkan Üzülmez’in İzmit Belediyesi’nde olduğu dönemde birlikte görüş alışverişinde bulunuyorduk. Bu kurum Türkiye’yi aştı. Kendimizi artık yabancı su şirketleri ile karşılaştırıyoruz. İSU olarak diğerlerinden hiç aşağı yanımız yok. Türkiye’de model su ve kanalizasyon idaresiyiz. Yeni kurulan Su ve Kanal İdarelerine bilgi akışı yapıyoruz. Bu kurum öncü kuruluş olmaya devam edecektir. Bu bir nöbet ve bayrak değişimidir. Genel Sekreterimiz İlhan Bayram’ın inanıyorum ki Kocaeli’deki hizmetlerini bulunduğu görevde de sürdürecektir. Biz de onun bıraktığı bayrağı daha yukarılara çekmeye çalışacağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin derdiniz bizim derdimiz olacağını bilmenizi isteriz. ”

ÜZÜLMEZ,”İSU, İNANILMAZ YOL KAT ETTİ.

Yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ”İSU, devir aldığı dönemden bu yana inanılmaz yol kat etti. Emeği geçen Genel Müdür ve yardımcıları ile yöneticilerine Kocaelili biri olarak teşekkür ediyorum. Özellikle son dönemde çok daha başarılı çalışmalara imza atıldı.. Türkiye’deki birçok Büyükşehir Belediyesi ile yurtdışında örnek alındı. Ben çok iyi biliyorum ki birçok yurtiçi ve yurtdışı toplantı, seminer ve seyahatlerde şahit olarak övünç duydum. Çıta Ali Sağlık bey ile birlikte daha yukarı çıkacaktır. İSU, hem örnek oluyor hem de örnek hizmetler yapmaya devam edecektir. Biz Kartepe Belediyesi olarak sel felaketinde ve kuraklık dönemlerinde birlikte çok çalıştık. Özellikle son iki sel felaket ve sonrasında yapılan yatırımlarda İSU’ nun ve tüm çalışma arkadaşlarımın birlikte çalışmasından memnunum. ”dedi.

ÜZÜLMEZ,”BİRLİKTE KARTEPE’Yİ NAKIŞ NAKIŞ İŞLEYECEĞİZ”

Çok bakir ve yeni bir ilçe olan Kartepe’nin altyapısının başlanmamış düzeyde olduğunu ifade eden Başkan Üzülmez, “On beldeden oluşan Kartepe’de yeni bir şehir oluşuyor.Var olan mevcut altyapı ve üstyapı problemlerini iyi niyet ve kanun-yönetmeliklerin bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde, samimiyet ve iyi niyetini çok iyi bildiğim sizlerle Kartepe’yi nakış nakış işleyeceğiz. Vatandaşların beklentilerini karşılayarak, güzel görevlerde hoş sadalar ve değerli hizmetler bırakacağız. Bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz bir insan olan Ali Sağlık beyin, Türkiye’nin ve hatta Türkiye sınırları dışında önemi olan bir kurumun en üst yöneticisi, Genel Müdürü olarak atanmasından dolayı mutlu oldum. Allah yolunuzu açık etsin, hayırlı hizmetlerde muvaffak etsin, başarılar diliyorum. ”dedi.