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Kartepe Belediyesi’nden 2017 yılı hatırlatması

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Kartepe Belediyesi’nden 2017 yılı hatırlatması
Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden 2017 yılı tatil ruhsatları ile ilgili esnafların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme yapıldı.

Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, hafta sonları ve resmi tatil günleri ticari faaliyetine devam etmek isteyen iş yeri sahiplerinin kanun gereği belirlenen harçlarını ödemek suretiyle Hafta Tatili Ruhsatı almaları ya da yenilemeleri gerektiğini hatırlattı.

 

BELEDİYEYE BAŞVURUN

Begeç, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu gereğince tatil günlerinde çalışacak işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatlarını almaları veya yenilemelerinin önemi için esnafı uyarırken başvuru için Kartepe Belediyesinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne tebligatta bulunulması gerektiğini ifade etti.

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