Kartepe Belediyesinden kırtasiye israfına çözüm

Kartepe Belediyesi, yaptığı planlama sonucu yıllık kırtasiye ihtiyacını ihale yaparak fayda-fiyat dengesinin en optimumunu sağlamayı ve birimlere ayrılan kota kadar malzeme vererek gereksiz kullanımı ve israfı önlemeyi amaçladı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü kontrolünde, İşletme Müdürlüğü’nce talep edilen, “Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi” ile ilgili ihale; Samet Vural’ın Komisyon Başkanlığında, 21 Şubat 2017 tarihinde Saat:10.00’da belediye toplantı salonunda yapıldı. Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nce talep edilen, “Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi” ihalesi için, üç istekli firma teklif verdi. İhaleye katılan istekli firmaların ihale komisyonu huzurunda teklifleri alındı ve verilen tekliflerin ayrıntılı olarak incelenmesi için ihale komisyon başkanı tarafından 1. oturum sonlandırıldı. Verilen teklifler ile işin yaklaşık maliyeti ise şu şekilde:

İşin Yaklaşık Maliyeti: (68.177,95 -tl)

1-Orayofis Kırtasiye ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti -(58.994,00-tl)

2-Haşim Turan-(54.106,20.tl-)

3-Ender Yusuf Karatepe-(55.165,69.tl)