Kartepe Belediyesi’nden Türkçe Sınıfı’na destek

Kartepe Belediyesi Meclisi’nde, Bosna Hersek Bihac’da açılacağı belirtilen Türkçe Sınıfı’nın masraflarının karşılanması ile ilgili olarak gündeme gelen madde oy birliği ile komisyona havale edildi

Kartepe Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısı önceki gün belediye başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri Sevim Balaban, Zafer Arat, Serap Özmen, Selahattin Altınkaya, Sefer Yıldız, Nezih Yılmaz, İsmail Akbaş ve Musa Kazım Ejderoğlu çeşitli gerekçelerle katılamadı. Toplantı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

ÜZÜLMEZ’DEN DAVET

Başkan Üzülmez, gündeme geçilmeden önce meclis üyelerini yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Daha sonra ise bir önceki aya ait tutanak özeti oylanarak kabul edildi. Gündem maddelerindeki Plan Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporlar oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamında kamulaştırma ve meydan düzenlemesi yapılması ile ilgili rapor da oy çokluğu ile meclisten geçti.

BİHAC’DA TÜRKÇE SINIFI

Öte yandan gündem maddeleri için yapılan tekliflerden, Zabıta Müdürlüğünün 2017 yılı aylık maktu fazla çalışma ücreti, Kartepe Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi’nin kardeş şehir olması ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün derece değişikliği ile ilgili yazısı oy birliği ile kabul edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Bosna Hersek Bihac’da yapılacak Türkçe Sınıfı’nın masraflarının karşılanması konusundaki yazısı da Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.