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Kartepe, doğa ve spor turizminde de iddialı

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Kartepe, doğa ve spor turizminde de iddialı
Kartepe Beledediyesi ile Derbent MYO Turizm-Otel İşletmeciliği yetkilileri Kartepe Doğa Yürüyüşü ve Dağ Bisikleti Yolu" ile ilgili toplantı yaptı

Kartepe Belediyesi olarak yapımında son aşamaya gelinen ve Kartepe’ye değer katacak önemli spor- doğa turizmi projelerinden birisi olan "Kartepe Doğa Yürüyüşü ve Dağ Bisikleti Yolu" ile ilgili, KOÜ Derbent MYO Turizm-Otel İşletmeciliği Bölümünden Yard. Doç. Dr. Ömer Erdoğan Sivas'ın sunumuyla projenin işlevselliğini arttırmaya yönelik bir toplantı yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in makamında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcılarından Murat Sabri Çakır, Başkan Danışmanı Yard. Doç. Dr. Levent Atalı ve Kartepe Belediyesi Orman Mühendisi Cengiz Dalkıran da katıldı.

 

KIŞ TURİZMİ

Proje ile ilgili alt yapı ve bürokratik sürecin sonuna gelindiğini, ihale için tarih beklendiğini ifade eden Başkan Üzülmez, “Doğa ve spor turizminin, turizm pastasından aldığı payın giderek arttığını görerek bu projeyi geliştirdik ve vaatlerimiz arasına aldık. Kartepimizin yalnızca kış turizminden ibaret olmadığını göstermeyi, yaz ve bahar ayları için de doğanın sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanarak, Kartepe ‘nin mevcut turizm potansiyelini 12 aya yaymayı, ilçemize canlılık ve değer katmayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Kartepimize  yeni bir cazibe merkezi daha kazandırmış olacağız inşallah.” Dedi.

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