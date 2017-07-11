Kartepe, eğlenceye doydu

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 52 ülkeye canlı yayın verilen festival büyük coşku içerisinde 2 gün boyunca devam etti

Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle Kartepe Belediyesi tarafından 2 gün süreyle Seka Kamp Alanı’nda gerçekleştirilen 3’üncü Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Yurt dışından ve içinden konukların katıldığı festivalde 52 ülkeye canlı yayın yapıldı.

BİNLERCE KONUK

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ev sahipliğinde yapılan festivale Vali Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ve binlerce konuk katıldı.

“SIRBİSTAN’A GİDECEĞİZ”

Açılış konuşmasını yapan Başkan Hüseyin Üzülmez, “Muhteşem bir medeniyetin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Değerlerimiz sayesinde bugünlere geldik. Unutulmaya yüz tutan değerleri, geleceğimiz olan gençlerimize anlatmak bizim borcumuzdur. Bizleri biz yapan değerlerimize son 3 yıldır sahip çıkıyoruz. Önce ilçemize, sonra uluslararası düzeyde ulaşması için gayret sarf ediyoruz. Bu değerlerimizi 26-27 Ağustos’ta Sırbistan – Sancak Bölgesinde de tekrarlayarak etki alanını ve misyonunu geliştireceğiz” dedi.

HÜLYA POLAT COŞTURDU

Karadenizli ses sanatçısı Hülya Polat’ın sahneye çıkması ile festivalde coşku arttı. Polat, söylediği türkülerle festivale gelenleri coşturdu. Festivale katılanlar türküler eşliğinde horonlar ve halaylar tepti. Konser sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından sanatçı Hülya Polat’a hediye verdi.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Kültürlerin ve geleneklerin bölgesel boyutta tanıtımına katkı veren etkinlikte Türk okçuluğu, mangala, matrak ve nice zeka oyunları gün yüzüne çıkartıldı. Zanaatkarlar açtıkları stantlarla hünerlerini sergilediği festivalde, geçmişten günümüze oyunlar ve değerler tek tek yaşatıldı. Hacivat Karagöz, halk ozanları, meddahlar, şişme oyun grupları Osmanlı macunu yüz boyama ve balon hediyeleri ile çocuklar zevkli ve farklı bir gün yaşadılar. Çocuklar için kurulan oyun alanları hiç boş kalmadı.

HELVA İKRAMI

Festivale katılan Rumeli Türkleri Derneği tarafından hazırlanan helva dualar eşliğinde ikram edildi. Derneğin davul-zurna ekibi tarafından yapılan gösterisi de beğeni topladı.