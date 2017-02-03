Kartepe hastane hak ediyor

Hasan Altınkaya

Kartepe Semt Polikliniği bundan böyle 24 saat hizmet verecek. Bu büyüklükte bir ilçe için atılan bu adım elbette yetmez ama şimdilik razı gelmek gerekir. Asıl ihtiyacın bir devlet hastanesi olduğunu artık yazmaya gerek yok. Nüfusu bu ilçenin çok altında olan onlarca ilçede devlet hastanesi örnekleri önümüzde duruyorken, bu talepten vazgeçecek değiliz elbette. Bu konudaki rahatsızlığı sürekli gündeme getirmeye çalışacağız. Kartepe’ye bir devlet hastanesi yapımına başlandığı o güne kadar ısrarla bunu isteyeceğiz. Çünkü bu bir zaruret olmaya başladı.

Bazen duyuyorum, bir sürü şey öne sürülerek bu işin olamayacağı anlatılıyor. Hiçbir mazeret bu ilçeye hastane yapılmasının bahanesi olamaz. Yanı başımızda birkaç özel hastane yapıldı diye, hastane işi askıya alındıysa bunu da kabul etmek mümkün değil. Bunları anlatana kadar nasıl yapılabileceği konusunda kafa yorulsa, girişimde bulunulsa, bu iş şimdiye kadar çoktan bitmişti. Yeter ki istenilsin ve bu konuda çaba gösterilsin.

Yine de semt polikliniğinin yapılması, bir takım sağlık kabinleri ile vatandaşın ihtiyacının karşılanmaya çalışılması olumlu gelişmeler. Ancak bu ilçenin nüfusu hızla artışını sürdürüyor. Dolayısıyla lokal çözümler yerine, kalıcı çözüm gerekiyor. On sene sonrasına baktığımızda “şunu yapamamıştı, bunu da çözememişti” diye hatırlanmak yerine, bugünden yarını görebilmek yapılacak en doğru hareket olacaktır. Bunun için herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Eşme Ahmediye’deki Süleyman Dayı’dan, Karatepe’deki İbrahim Amca’ya kadar herkesin bu işin peşinden koşması gerekiyor. Canı pahasına tanka topa karşı gelen milletin, en temel ihtiyacı olan sağlık konusunda gerekirse cumhurbaşkanı düzeyinde girişimde bulunarak bu işin öncüsü olması gerekiyor. Aksi takdirde yok şu madde, yok mülkiyet sorunu, yok bilmem ne engeli gibi laflardan başka şey duyamayacağız.

Yüzyılın öncü projelerine imza atan Türkiye’de, hizmet için çözüm yerine bahane sunanlar da ayıklanmalı. Devletin kurumlarını işgal eden köhne zihniyet de en az ihanet şebekeleri kadar bu millete zarar veriyor, görmüyor musunuz? Devlet hastanesi ihtiyacını herkes bas bas bağırırken, 24 saat açık kalacak poliklinik için basın açıklaması yapmaya, ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Koca ilçeye hastane yaptırabiliyor muyuz, ona bakalım.

Ne hipodrommuş!

Kartepe’nin en merkezi konumuna hipodromun gelmesine baştan beri karşıydım. Ne işe yarayacak bu hipodrom? Kent merkezinin içerisinde böylesi anlamsız bir hizmetin en azından ilçeye hiçbir şey kazandırmayacağını düşünüyordum. Ki öyle de oluyor zaten. Oraya yarışan atlar üzerinden kumar oynayan insanlar geliyor. Kazandığı üç beş kuruşu atlara yatıran vatandaşın parası üzerinden bir gelir elde edilecekse varsın olmasın o gelir. Mekan, inancımıza göre kötülüklerin ana merkezi olduğuna göre burada çok da hayırlı işlerin olmasını bekleyecek değiliz elbette.

Geçtiğimiz günlerde sayıları 250’i bulan polisler hipodrom çevresinde uyuşturucu operasyonu düzenlemiş. Haberi ilk okuduğumda acaba gerçek mi diye düşündüm. Bir değil iki değil tam 250 polisin orada ne işi olabilirdi. Nasıl bir uyuşturucu ki, bu kadar polis oraya toplanmış. Üstelik havadan helikopter kamerayla da operasyon izlenmiş. Filmlerde gördüğümüz bu sahneler ne yazık ki Kartepe’de gerçekleşti. Ne yazık ki diyorum çünkü bölgenin en zengin en stratejik yeri böyle bir haberle ulusal basının gündemine kadar gelmişti. Bundan sonra alınacak önlemlerle en azından hipodrom bölgesinin uyuşturucudan temizlenmesi en büyük temennimiz.