Kartepe Kadın Kolları’nda başkan Özdemir

AKP Kartepe İlçe Kadın Kolları 4’üncü olağan kongresinde Emine Tandoğan Özdemir ilçe başkanlığına seçildi

AKP Kartepe İlçe Kadın Kolları 4’üncü olağan kongresi Necip Fazı Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Coşkunun yüksek olduğu kongrede tek aday olan Emine Tandoğan Özdemir ilçe kadın kolları başkanlığı görevine seçildi. Kadın kolları üyelerinin boş koltuk bırakmadığı coşkulu kongreye AKP Milletvekili Zeki Aygün, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Önder, Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP Katepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe kadın kolları başkanları ve meclis üyeleri katılım gösterdi.

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Kongrede konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Ülkemizi yönetmeye aday olmuş partilerin bırakın ilçe kadın kolları kongrelerini, genel merkez kongrelerinde bile böylesine güzel bir coşku yaşanmıyor. AKP’de kadın kollarımız özellikle geçmiş dönemlerden itibaren motivasyon kaynağımız olamaya devam ediyor. Kadın kollarımız olduğu sürece bu parti hiçbir zaman yerlere düşmeyecek başarılarına başarılar ekleyerek yoluna devam edecektir. Ben buradan görev yaptığımız tüm kadın kollarımıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle geçmişte görev yaptığımız kadın kolları başkanlarımız bu parti vefanın partisidir” dedi.

DEDİKODUYU NEFSİ BİR TARAFA BIRAKARAK

Üzülmez’in ardından konuşan AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman “2019 kutlu mücadelesine hazırlanacak olan yeni ilçe kadın kollarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Açılmadık kapı bırakmayan değerli ablalarım, geçmişten bu güne emeği olan her birinize çok teşekkür ediyoruz. Geçmişten bu güne davamız için milletimiz için AKP olarak güçlü, zor günler geçirdik. Önümüzde 2019 süreci duruyor, bir yerel birde genel seçim yaşayacağız. Reisimize olan minnet borcumuza karşılık bu günden itibaren geçmiş dönemi kapatarak, dedikoduyu nefsi bir tarafa bırakarak Kartepe’deki kol kola girerek hep birlikte büyük bir aile olarak 2019 için çalışmamız gerekiyor. Ben Kartepe Kadın Kollarımızın bizlerden bunu esirgemeyeceğini biliyorum. Şimdiden yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TAŞIN ALTINA ELİ DEĞİL BEDENİ KOYMALIYIZ

Kocaman’ın ardından konuşan AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ise “15 Temmuz nöbetlerinde kırk günlük bebeyi ile nöbet tutan Kartepe Kadın Kollarında başarıyla görev yapmış kendiler ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum bundan sonra ana kademe yöneticisi olarak yapacak olan Yasemin Ağra’ya ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kutlu davada koltuklarını nes yapmadan kırgınlık göstermeden faydalı olacağına inandığı arkadaşlarına bırakan temiz yürekli kadrolar ile yürümenin gururunu yaşamaktayım. Taşın altına eli değil bedeni koymalıyız. Gün yeniden birlik olma zamanıdır, yeniden hep birlikte çalışma zamanıdır” dedi.

3 AY KALA DEĞİL BU GÜNDEN İTİBAREN ÇALIŞMALARI GEREKİYOR

Kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün “Bu güzel teşkilat yapısı 16 yıldan beri liderimizin önderliğinde ülkemize gerçekten çok anlamlı hizmetlerde bulundu. Bu hizmetlerin bir karşılığı var ki bu canlılık 16 yıldan bu yana devam ediyor. Geçmişte partilere baktığınız da yüzde 45 gibi oranlarla iktidara gelip yüzde 2’ler ile gittiklerini görüyorsunuz. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır onlar doğru dürüst meyve vermiyorlardı. Siyasetin temelinde vatandaşa hizmet vardır. İlkleri başaran bir partinin üyeleriyiz. Bu güne kadar biz her seçimde siyasi partiler ile yarıştık. Ancak 2019 seçimlerinde partilerle yarışmayacağız, şöyle ülkemizin etrafına baktığınızda kimlerle yarışacağımızı, savaşacağımızı görebilirsiniz. Bu görev alacak arkadaşlarımız seçimlere 3 ay kala değil bu günden itibaren çalışmaları gerekiyor” dedi.

BEN SİZLERDEN RAZIYIM

Son olarak kürsüye çıkan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan “Partimiz 3 Temmuz itibariyle kongre sürecini başlattı. Bu bağlamda yaklaşık 3 yıldır seçimden başını kaldıramamış fakat her birini de başarıyla geçirmiş olan teşkilatlarımız kongrelerini de şuana kadar başarıyla tamamlamıştır. Kadın Kollarımızı fedakârlıklarını sadece kongrelerde değil her seçimde görüyoruz. Yaptıklarımızın hepsi evlatlarımızın geleceği için atılan adımlardır. 16 yıllık emeğimiz kendi işimize ayırsaydık, belki çok daha zengin, belki çok daha farklı yerlerde olacaktık. Ama bu işin ahirette de bir kaşlığı olduğuna olan inancımız bizi bu davaya ve bu ülke sevdasına sıkıca tutuyor. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımız eğer iyi olmazsa, kapı kapı dolaşıp evlere girmezse, sokaklarda heyecanını kaybederse ana kademe isterse ağzıyla kuş tutsun başarıya ulaşamayız. Ben sizlerden razıyım, tüm kadınlarımızın gayretine şahsen tanığım” dedi. Ahmet HAZER

YÖNETİM KURULU

Emine Özdemir, Asiye Yılmaz, Aynur Akpınar, Aysel Özarslan, Elif Özcan, Emine Yıldırım, Fatma Alakuş, Fikriye Gençtürk, Hatice Bal, Hava Çavuş, Hediye Yaykınlı, Huriye Şık, Lütye Tanrıverdi, Nermin Kaçar, Özgül Tetiker, Sevtap Özbozkurt, Sibel Demirsoy, Sibel Merttürk, Suzan Kılıç, Ülker Yılmaz, Yasemin Orman, Yeliz Uzun, Zehra Gürel, Zikriye Köse