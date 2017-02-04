Kartepe Kasap Izgara hizmete açıldı

Kartepe Kasap, bünyesinde ızgara salonunu da hizmete açtı. Birbirinden lezzetli ürünlerin müşterilerin damak zevkine sunulduğu ızgara salonunun resmi açılışı önceki gün yapılan törenle yapıldı

Kartepe’de yeni bir işletme daha hizmete girdi. İlçeye bağlı Derbent Mahallesi Lütfü Arat Bulvarı No: 53/A adresinde faaliyetine başlayan Kartepe Kasap, artık ızgara salonu ile de müşterilerine hizmet verecek. İşletmenin ızgara salonunun açılışı önceki gün gerçekleşen görkemli bir törenle yapıldı.

HER ÇEŞİT ÜRÜN VAR

Ali Eltaçe ile babası Nail Eltaçe tarafından işletilen ve yaklaşık 20 yıldır kasap sektöründe hizmet veren Kartepe Kasap, iş yerinin yan tarafında ızgara salonu açtı. 70 kişilik kapasitesi bulunan ızgara salonunda 5 personel görev yapıyor. Kartepe Kasap Izgara Salonu’nda ana menü olarak kasap köfte bulunuyor. Bunun yanı sıra ciğer şiş, karışık ızgara, biftek, pirzola, Adana ve kuzu şiş servis ediliyor.

“SEKTÖRDE 1 NUMARAYIZ”

İş yeri sahibi Ali Eltaçe, “Sektörde bir numarayız. Izgara işinde de iddialıyız. Bizim farkımız hizmetimiz, samimiyetimiz ve güvenilirliğimizdir. 20 senelik tecrübemizle müşterilerimize kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi. Açılışa gelen davetlilere çeşitli ikramlarda bulundu. Nuri AKÇAHARMAN