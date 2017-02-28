Kartepe Kirazoğlu Parkında çalışmalar devam ediyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dinlence ve oyun parklarını yapımı kapsamında Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Park Alanı’ndaki sert zemin çalışmalarını tamamladı

Kartepe ilçesine yeni dinlence ve oyun alanları kazandırmayı amaçlayan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ekibi çalışmalarını soğuk ve yağışlı havaların elverdiği ölçüde aralıksız sürdürüyor. Geleceğin teminatı olan çocuklara yeni alanlar kazandırmak için ilçe genelinde yürütülen projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan bir tanesi de Uzunbey Mahallesi’ndeki Kirazoğlu Parkı. Kirazoğlu Park Alanı’nda çalışmalarını hızlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 7’den 77’ye her kesime hitap edecek bir yaşam alanı oluşturmak için düzenlemelerde bulunuyor.

İlçeyi güzelleştiren projelerin yanı sıra sosyal projelere de ağırlık veren Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Uzunbey Mahallesi Ketenciler Yoluna paralel Kirazoğlu bölgesinde, 15 çarpı 30 metre ölçülerinde mini futbol sahasının sert zeminini betonlayarak hazırladı. Çevre çitleri çekilen alanda ekipler, piknik masası, çocuk oyun ve fitness aletli alanlarının sert zeminleri için de betonlama çalışması yaptı. Sert zemin çalışmaları tamamlanan alanda yürüyüş yolları da parke taşları ile döşendi.

Mahalle sakinleri tarafından da heyecanla beklenen yeni park alanında bulunan yapılar da restore edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeye değer katan çalışmaların kış aylarında da durmadan devam ettiğine dikkat çekti. Yaşam alanı içerisine ahşap kent mobilyaları, oyun grup montajları ve futbol sahasının düzenlemelerinin de kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.