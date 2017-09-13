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Kartepe Motosiklet Spor Kulübü kupalar doymuyor !

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Kartepe Motosiklet Spor Kulübü kupalar doymuyor !
Yakın Karadeniz İkinci Düzce Baja Rallisi Düzce ve 7 ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ilçe belediye ve kaymakamlıklarının iş birliğiyle gerçekleşti..

R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde mücadele eden sporcular, 4 gün boyunca devam eden bu yarışta, Kaynaşlı Motor Sporları Merkezi'nden başlayarak 450 kilometrelik etabı bitirdi.. Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'na ulaşan sporcular, burada hazırlanan zorlu orman özel etabını geçerek, rallinin son etabını tamamladı.


Kartepe Motosiklet Spor Kulübünden 5 enduro, 4 atv olmak üzere toplamda 9 yarışcı ile katıldığımız yarışta, hepsi kupalarla geri döndü.. 

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Enduro Yarışında Sonuçlar şu şekilde; 
Salih Serim favori isimleri geride bırakarak R1 klasmanında 3. olurken, Sinan Ordu RVeteran klasmanında 1. oldu.. Ayrıca RVeteran' da aldığı derece ile gençlere örnek bir yarış sergiledi.. Mevlüt Kolay E1 klasmanında 3. oldu.. Ancak son etapta düşerek etabı bitiremedi.. Yunus Yılmaz EB klasmanında 3. oldu.. Ayağı sakatlanan Yılmaz, ilk gün yarışı bırakmak zorunda kaldı.. Selim Ender ise ilk kez katıldı ve derece alamadı.. Hırslı ve azimli yarışcı Ender, bir dahaki yarışta kupa alacağına söz verdi.. 

Atv Yarışında Sonuçlar ise;
2016 yılının şampiyonu Bilal Şengül, sezon yoğunluğundan geçtiğimiz sene katılamadığı bu yarışta R3 klasmanında 1. olarak şampiyonumuz oldu.. Kupalara doyamayan, kulübün en genç ve hırslı yarışcısı Osman Şengül R3 klasmanında 3. oldu.. Halit Yazıcı S1 klasmanında 2., Mehmet Aktaş ise S2 klasmanında 2. oldu.

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HER YIL DAHA FAZLA SPORCU

Sonuçlar açıklandıktan sonra Kulüp Başkanı Mevlüt Kolay; Kulüp olarak her yıl daha fazla sporcu ile katıldığımız yarışlarda Kartepe'nin adını en öne çıkartmak için çabalıyoruz.. Hedefimiz dünya çapında yarışlara katılmak ve Türkiye'mizi, Kocaeli' mizi ve Kartepe'mizi en iyi şekilde temsil etmek.. Tüm bu yarışlarda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen sponsorumuz Karmoto Motorlu Araçlar firmasına çok teşekkür ederim.. Dedi..

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