Genel Plan Revizyonu kapsamında hazırlanan '1/50 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planları' 2. Askı süreci sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde görüşüldü. Planlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından onaylanarak kesinleşti.
Kartepe Belediyesi yetkilileri, onaylanan Nazım İmar Planları kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise Kartepe Belediye Meclisi Mart ayı meclis gündemine alınarak görüşülecek. Bu sayede Kartepe ilçesinin tüm sınırları içerisinde güncellenen kurum görüşleri, yapılan ve yapılacak projeler nazım imar planlarına aktarılacak. Kartepe'de efektif bir yaşam alanı sunmak hedefiyle onay sürecinin sonuna gelindiği ve hemşehrileri adına büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemiz sahip olduğu özellikleriyle işlenecek bir elmas madeni gibi. Bizler de Büyükşehir Belediyemizin de katkıları ile işlevselliği, kent estetiğini, modern şehircilik anlayışını ve bilimsel şehir plancılığını da göz önünde bulundurarak hazırladığımız planlar onaylandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
- BIST 88.531
- Altın 142,493
- Dolar 3,5900
- Euro 3,7896
- Kocaeli : -1 °C
- İstanbul : 9 °C
- Sakarya : -1 °C
- Kartepe’de ihale yapıldı
- Kartepe planları, Büyükşehir Meclisince onaylandı
- Başiskele’de üst yapı çalışmaları sürüyor
- İzmit’te 433 konutun ihalesi yapıldı
- Sakarya’da 'Şap' hastalığı
- Başkan Baran, şampiyonları ağırladı
- Başkan Doğan, Ağrı Valisi Işın'ı ağırladı
- Gebze’de atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor
- GMK Bulvarı’na cephe iyileştirme çalışması
- Hoca Ahmet Yesevi Kocaeli'de anılacak
- Gebze Belediyesi’nden ücretsiz internet hizmeti
- AKP, CHP’ye boyun eğdirecek mi?
- Güya referandumu Yüksek Seçim Kurulu yürütüyor
- KOTO’dan E-Ticaret Zirvesi
- FETÖ sanığı profesöre 2 yıl 1 ay hapis cezası
Kartepe planları, Büyükşehir Meclisince onaylandı
Genel Plan Revizyonu kapsamında hazırlanan '1/50 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planları' 2. Askı süreci sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde görüşüldü. Planlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından onaylanarak kesinleşti.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Tuz, biber ve limon ile çözebileceğiniz sağlık problemi
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim