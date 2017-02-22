Kartepe planları, Büyükşehir Meclisince onaylandı

Kartepe'in revizyon nazım imar planı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

Genel Plan Revizyonu kapsamında hazırlanan '1/50 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planları' 2. Askı süreci sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde görüşüldü. Planlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından onaylanarak kesinleşti.

Kartepe Belediyesi yetkilileri, onaylanan Nazım İmar Planları kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise Kartepe Belediye Meclisi Mart ayı meclis gündemine alınarak görüşülecek. Bu sayede Kartepe ilçesinin tüm sınırları içerisinde güncellenen kurum görüşleri, yapılan ve yapılacak projeler nazım imar planlarına aktarılacak. Kartepe'de efektif bir yaşam alanı sunmak hedefiyle onay sürecinin sonuna gelindiği ve hemşehrileri adına büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemiz sahip olduğu özellikleriyle işlenecek bir elmas madeni gibi. Bizler de Büyükşehir Belediyemizin de katkıları ile işlevselliği, kent estetiğini, modern şehircilik anlayışını ve bilimsel şehir plancılığını da göz önünde bulundurarak hazırladığımız planlar onaylandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.