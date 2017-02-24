Kartepe Teleferik Projesi hızlanıyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in prestij projelerinden biri olan Teleferik Projesi’ne ait çalışmalar hızla devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerinin teknik projelendirme çalışmasını tamamladığı projede, imar planı çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi.

50 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor

Kartepe İlçesi’nin geleceğini oluşturacak, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine ışık tutacak planlamalar, hizmet ve projelerle ilçeye değer katmaya devam eden Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez öncülüğünde Kartepe’nin 50 yıllık hayali olan Teleferik projesi hızla ilerliyor. Başkan Hüseyin Üzülmez yönetiminde genç ilçeler arasında önemli mesafeler kat eden Kartepe Belediyesi , turizm ve şehircilik kültürüne katma değer katan projeleri arasında yer alan Teleferik Projesi ile de örnek ilçe konumunda. Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü nezaretinde yürütülen Teleferik Projesi’nde ise ekipler çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Planlamanın Son Aşaması Mart Meclisinde

Teknik projelendirme çalışması tamamlanan Teleferik Projesinde, imar planlarında da önemli bir mesafe katedildi. Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, iki etaplı olarak uygulanması planlanan projeyi Kartepe’ye kazandırmak için hummalı bir çalışma içinde. Teleferik Projesine ait hattın üst ölçekli planlara işlenmesi kapsamında Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı teklifleri, Kocaeli Büyükşehir Beledi Meclisinde, meclis üyeleri tarafından uygun görülerek 16.02.2017 tarih ve 106 sayılı meclis kararı ile onaylandı. Planlama çalışmalarının ikinci ve son aşaması olan Uygulama İmar Planı teklifine ait hazırlık çalışmaları da Kartepe Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantısı gündemine sunulacak.